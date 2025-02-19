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Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Ö, polisten kaçmaya çalıştı ancak yapılan kovalamaca sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün saklandığı eve baskın yaptı,

Polisi fark eden C.Ö, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Şener Alevci - Güncel
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