Şişli'de emniyetin "gözcü" sistemiyle 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Şişli'de, 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli kişi, 'gözcü' uyarı sistemi sayesinde yakalandı. Sahte kimlik kullanarak yakalanmaktan kaçmaya çalışsa da, polisin dikkati sonucu kısa süreli bir kovalamaca ile ele geçirildi.

Şişli'de, şüphelilerin kamerayla tespiti için kullanılan "gözcü" uyarı sisteminin bildirimiyle hakkında 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "gözcü" sistemi üzerinden gelen uyarı doğrultusunda 13 Şubat'ta Büyükdere Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Kişinin polise ibraz ettiği, üzerinde A.K. (19) yazılı kimlik kartının geçerli olduğu anlaşıldı. Ekiplerin, bu kişinin yanında bulunan eşinin elinde yer alan dövmede yazılı isim ile ibraz edilen kimlikteki ismin farklı olduğunu anlamaları üzerine şahıs kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, şahsın kendi fotoğrafını, akrabasına ait fotoğrafla yapay zeka desteğiyle birleştirerek biyometrik fotoğraf oluşturduğu ve bunu nüfus müdürlüğüne ibraz ederek kimliğini aldığı, bu şekilde sahte içerikli ancak usulüne uygun görünümlü bir kimlik belgesi temin ettiği belirlendi.

Asıl adının M.A. (25) olduğu belirlenen bu kişinin, çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan hükümlünün polis ekiplerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
