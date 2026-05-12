Haberler

Madrid'de karantinada tutulan İspanyol yolculardan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine Madrid'e gönderilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcu, asemptomatik ve genel sağlık durumu iyi durumda. İlgili kişi, yüksek düzey izolasyon ünitesinde tedavi altına alındı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dün Tenerife'den Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine getirilen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktığı bildirildi.

Bakanlık kaynakları, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini paylaştı.

Protokol gereği, negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılan söz konusu kişinin hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) nakledildiği kaydedildi.

Diğer yandan Cadena Ser radyosuna konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, hastayla ilgili fazla detay vermekten kaçınarak, sadece erkek olduğunu belirtti.

Padilla, söz konusu kişinin asemptomatik olmasına rağmen, ilk numunenin alınmasının hemen ardından sağlık ekibinin kendisini sonuç hakkında bilgilendirdiğini ve sıkı güvenlik önlemleriyle fiziksel temasa geçilmeden UATAN'a nakledildiğini açıkladı.

"Onunla ilgileneceğiz ve ona mümkün olan en iyi şekilde davranacağız." diyen Padilla, bu kişinin izolasyondaki diğer kişiler gibi psikolojik destek aldığını ifade etti.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanında iki gün kaldıktan sonra içinde kalan 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir doktor ve bir hemşire ile birlikte Hollanda'nın Rotterdam limanına doğru yola çıkan MV Hondius gemisinden tahliye edilerek uçakla ülkelerine gönderilen yolculardan şimdiye kadar 1 Fransız ve 1 Amerikalı'da hantavirüs tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

Bu takımın hali ne olacak?
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu

Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü: Savunması pes dedirtti
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

Bu takımın hali ne olacak?
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı