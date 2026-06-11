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Hanönü Okuyor Projesi'nde ödül töreni

Hanönü Okuyor Projesi'nde ödül töreni
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Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren maden şirketinin desteğiyle öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 5 yıl önce başlatılan Hanönü Okuyor Projesi'nin bu yılki ödül töreni, Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda yapıldı.

Programda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
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