Hanönü'nde 1500 Fidan Dağıtımı Gerçekleşti

Hanönü'nde 1500 Fidan Dağıtımı Gerçekleşti
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşlara cevizi, ıhlamuru, bademi ve sediri kapsayan toplam 1500 fidan dağıttı. Pazar alanında düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara ceviz, ıhlamur, badem ve sedir olmak üzere 1500 fidan verildi.

İlçedeki pazar alanında düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu, fidanların önemine dikkat çekerek, programa ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
