Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan Halk Pazarını Ziyaret Etti
Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarını ziyaret etti. Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile birlikte pazarcıları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki tezgahları inceleyen Orhan, pazarcılara hayırlı işler diledi.
Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile beraber pazarcıları ziyaret eden Orhan, vatandaşlarla sohbet etti.
Bir süre pazardaki tezgahları inceleyen Orhan, pazarcılara hayırlı işler diledi.