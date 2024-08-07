Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan Halk Pazarını Ziyaret Etti

Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile beraber pazarcıları ziyaret eden Orhan, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir süre pazardaki tezgahları inceleyen Orhan, pazarcılara hayırlı işler diledi.