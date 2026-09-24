Hanönü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Hanönü'de İlköğretim Haftası kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Hafta dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu önünde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda dördüncü sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine "Hoşgeldiniz" çiçeği verdi.
Program sonunda Kaymakamı Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA