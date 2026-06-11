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Hanönü'de Kur'an kursu mezuniyet programı düzenlendi

Hanönü'de Kur'an kursu mezuniyet programı düzenlendi
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Hanönü'de Halime Hatun Kur'an Kursu öğrencileri, yıl sonu etkinliğinde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Program sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Hanönü'de Halime Hatun Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.

Müftülüğe bağlı merkez 4-6 ve 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından Hanönü Halime Hatun Camisi bahçesinde yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerce Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program sonunda Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından gösteriye katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
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