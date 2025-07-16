Hanönü Belediyesi'nden Aşure İkramı

Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Hanönü pazar yerinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı vatandaşlara aşure dağıttı.

Denli, aşurenin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Yamalı ise muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara aşure ikram etmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Yamalı, "Aşurenin özelliği, birçok yemişten yapılması ve farklı tatların kaynaşmasıdır. Hazırlamış olduğumuz muharrem aşuremiz tüm hemşehrilerimize şifa olsun." ifadesini kullandı.