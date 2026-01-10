Haberler

Albüm: Çin'in Hangzhou Kentinde Yenilenen Sanayi Bölgesi, Buz ve Kar Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen buz ve kar festivali, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Etkinlik, şehrin endüstriyel kalıntılarını dönüştürme çalışmalarının bir parçası olarak önemli bir kentsel kompleksin oluşturulması hedefiyle bağlantılı.

HANGZHOU, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen buz ve kar festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Cuma günü başlayan etkinlik, kentin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

2020 yılından bu yana Hangzhou Demir ve Çelik Grubu'na ait fabrikanın endüstriyel kalıntılarını koruma ve dönüştürme çalışmalarını yürüten Hangzhou, endüstriyel, ticari ve eğlence alanlarını tek çatı altında birleştiren bir kentsel kompleks park oluşturmayı hedefliyor. Projenin ilk etabı halihazırda kullanıma açılırken, ikinci etabın 2028 yılına kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

