Hangzhou'da Aşırı Sıcaklar İçin Serinleme Alanları Oluşturuldu
Çin'in Hangzhou kentinde, sıcak hava dalgası nedeniyle hava saldırısı sığınakları serinleme alanlarına dönüştürüldü. 1 Temmuz'dan itibaren halka açık olan bu alanlar, aşırı sıcaklarla mücadele etmek için iki ay boyunca hizmet verecek.
HANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki bir sığınakta serinleyen insanlar, 3 Temmuz 2025.
Çin'in Hangzhou kentinde, hava saldırısı sığınaklarından dönüştürülen serinleme alanları 1 Temmuz'dan itibaren iki ay boyunca halka açık olacak. Kent perşembe günü aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm yayımlamıştı. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel