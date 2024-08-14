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Hande Yener, gözünü kaybeden köpeği ziyaret etti

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Bartın'da av tüfeğiyle vurulan ve gözünü kaybeden sokak köpeği 'Ateş', Hande Yener tarafından sahiplenildi. Yener, İstanbul'daki tesiste köpeği ziyaret ederek tedavisi hakkında bilgi aldı.

BARTIN'da 'hedef tahtası' gibi kullanılıp av tüfeği ile vurulunca gözünü kaybeden ve burnunda delik oluşan sokak köpeği 'Ateş'in Zonguldak'taki tedavisi tamamlandı. Hande Yener'in sahiplendiği köpek, İstanbul'daki tesise nakledildi. Yener, burada 'Ateş'i ziyaret ederek, devam edecek tedavisi hakkında bilgi aldı.

Olay, 22 Temmuz'da Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'dan gelen gurbetçi H.C.U. (19), 'Ateş' isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Sol gözü ile burnunun arasından geçen mermi, sağ gözünün altından dışarı çıktı. Köpeğin yarasını fark edenler durumu hayvansever Seda Kaya'ya iletti. Kaya, köpeği alıp Zonguldak'taki bir veteriner kliniğine getirdi. Acil ameliyata alınan köpeğin gözü ampute edildi, burnunun arkasında da delik oluştu. Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, köpeğin vücudunda 20'den fazla çeşitli havalı tüfek mermisi ve saçma taneleri olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Köpeği poligon gibi kullanmışlar neredeyse" dedi. Köpeğin tedavisi sonrası sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C.U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. H.C.U. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatılırken, serbest bırakıldı. Sosyal medyadan şarkıcı Hande Yener'in, kendisine ulaştığını ifade eden Seda Kaya ise köpeği sahipleneceğini ve bakımını üsteleneceğini söyledi.

'SEVİLDİĞİNİ HİSSETTİ'

Zonguldak'taki tedavisi tamamlanan sokak köpeği 11 Ağustos'ta, Hande Yener'in girişimiyle İstanbul'da tedavisinin devam edeceği ve yaşamını sürdüreceği tesise sevk edildi. Yener, dün burada 'Ateş'i ziyaret ederek tedavisi hakkında bilgi aldı. Yener, ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hande Yener, "Ateş, canım hepsi geçecek. Hepsi geçecek kuzum. Bak, Ateş yemek geldi sana" diyerek köpeği sevdi. Yener, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bakılıyor. Ateş de bizi görünce bugün bir farklı davrandı. Sevildiğini hissetti. Sahiplenildiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

Hande Yener'in ziyaretinde 'Ateş'in anne sevgisini hissettiğini ifade eden tesis sahibi Burak Memişoğlu, "Doğayı ve insanı sevin ki sizler de yaşamınızı sürdürebilin. Doğanın ve hayvanın olmadığı hiçbir yerde insan var olamaz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sokak Köpeği Hande Yener İstanbul Bartın Hayvan Hakları Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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