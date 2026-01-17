Almanya'da ırkçı terör saldırısı kurbanları anısına Hanau'ya anıt dikilecek

Almanya'nın Hanau kentinde altı yıl önce ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4'ü Türk, 9 kişi anısına şehre anıt dikileceği bildirildi.

Hanau Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları anısına dikilmesi planlanan anıtın yeri konusunda, ölen kişilerin ailelerinin çoğuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan istişareler sonucu anıt, iki suç mahali arasında açılması planlanan Demokrasi ve Çeşitlilik Evi'nin önüne dikilecek.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, yapılacak binanın önündeki kamusal alanın "19 Şubat Meydanı" olarak adlandırılarak yeniden tasarlanacağını açıkladı.

Bu yıl sessiz anma düzenlenecek

Ayrıca, Hanau'da 19 Şubat saldırısının kurbanlarını anmak için bu yıl sessiz anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Belediye Başkanı Kaminsky, şehir belediyesinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "19 Şubat kurbanlarını anmak, yurttaşlık sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaminsky, ırkçı saldırının kurbanlarının elbette bu yıl da anılacağını ancak anma töreninin bu yıl biraz daha küçük ölçekte olacağını belirtti.

Açıklamada, saldırının 6. yılında saat 11.00'de olay yerinde düzenlenecek "sessiz anma töreninde", eyalet ve şehir temsilcilerinin çelenk bırakacağı kaydedildi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da saldırının yapıldığı akşamın geç saatlerinde, Kesselstadt'taki Heumarkt ve Kurt-Schumacher-Platz'da kurbanları anmak için bir ışık koridoru oluşturulacağı bilgisi paylaşıldı.

Hanau, Offenbach, Dietzenbach'ın yanı sıra Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'daki kurbanların mezarlarında anma törenlerinin düzenlenip mezarlara çelenk bırakılacağı aktarıldı.

Irkçı terör saldırısı

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardından yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.