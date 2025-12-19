Gazze'de Sarı Hat yakınındaki Filistinli çiftçiler, saldırı tehlikesine rağmen tarım yapıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail'in ateşkes sonrası çekildiği Sarı Hat'a yakın bölgedeki Filistinli çiftçiler, saldırılara rağmen ekim yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadığı gibi tarım arazilerine de büyük zarar verdi. Toplam 178 bin dönüm tarım arazisinin yüzde 94'ü yok edildi, sebze ekili 93 bin dönüm araziden geriye sadece 4 bin dönüm kaldı.

Seraların da yüzde 85'i yok edildi ve yıllık sebze üretimi tüm bu saldırılar nedeniyle 405 bin tondan sadece 28 bin tona düştü.

Gazze'de iki yıl devam eden soykırımın ardından varılan ateşkesin üzerinden ise iki ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen Filistinlilerin hayatında kayda değer olumlu bir gelişme ve iyileşme yaşanmadı.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği Sarı Hat'a çekilen İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve Sarı Hat'a yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.

Han Yunus'ta Sarı Hat yakınlarında çiftçilik yapan Filistinliler, İsrail ordusunun devam eden ihlallerine ve saldırılarına rağmen ailelerinin geçimini sağlayabilmek için tarım yapmaya çalışıyor.

Tarım arazilerinde risk altında çalışıyorlar

Han Yunus'taki çiftçilerden Esad Hicazi, Sarı Hat yakınlarında ekim yaptıklarını ve sürekli İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldıklarını dile getirdi.

Seralarının sürekli olarak tahrip edildiğini ve bunları onarmak zorunda kaldıklarını söyleyen Hicazi, şu ana kadar 2-3 kez seraları onardıklarını ancak bu işlemin yaklaşık 50 bin şekel gibi yüksek bir meblağ tuttuğunu ifade etti.

Hicazi savaş sırasında yaşadıkları zorunlu göçlerde tarım arazilerinin gördüğü zarara ilişkin şunları anlattı:

"İki defa ekinlerimiz tahrip edildi. İlki Refah'a göç ettiğimizde oldu. Seralarımız zarar gördü, topraklarımız (buldozerle) sürüldü. Sulamada kullandığımız hortumlar tamamen yandı. Bunları yeniden döşemek zorunda kaldık. Yeniden seralar için naylon döşedik. (Sonra) Han Yunus'tan Deyr el-Belah'a göç ettik. Döndüğümüzde yine seraların zarar gördüğünü, enerji panellerinin çoğunun kullanılamaz durumda olduğunu gördük."

Ekmek teknesi olduğu için ekim yapmaya mecburlar

Tarım yapmazlarsa geçimlerini sağlayamayacaklarını ve karınlarını doyuramayacaklarını, o yüzden bu işe devam ettiklerini vurgulayan Hicazi, "Her gün 4-5 kere Sarı Hat'tan bize ateş açılıyor. Bu sabah top mermisi atıldı. Güvenli bölge olduğu için buraya geldik ama her gün anormal bir şekilde saldırı oluyor. Biz yine de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarı Hat yakınında olukları için hiç bir kurumdan da destek alamadıklarına işaret eden Hicazi, Sarı Hat yakınındaki marjinal bölgelere ve buralardaki çiftçilere destek verilmesini, seralarını onarmayı ve işçilerinin ücretlerini ödeyebilmeyi istediklerini belirtti.

İstedikleri tek şey barış içinde tarım

Aslında Refah sakinlerinden olan ancak halihazırda Han Yunus'ta tarlada çalışan çiftçi Ahmed Dehliz ise patates, soğan ve salatalık ektikleri tarlada her gün İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldıklarını dile getirdi.

Dehliz, "Sarı Hat'a 200 metre mesafedeyiz. Güvenli bölge diyorlar ama güvenli değil. Bütün söylentiler yalan. Her gün ateş açılıyor, top mermisi atılıyor. Barış, huzur ve sükunet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz." dedi.