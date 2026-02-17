Haberler

Han Çorba'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL

Ankara'da çalışan haklarıyla sık sık gündeme gelen Han Çorba, 2026 yılı için açıkladığı yeni maaşlarla çıtayı zirveye çıkardı. "Önce çalışan" felsefesini benimseyen işletmenin sahibi Onur Özdemir, asgari ücret tartışmalarının yaşandığı bu dönemde farkını ortaya koydu.

Geçmiş yıllarda yaptığı yüksek oranlı zamlarla anılan ve "çalışan dostu" imajını oluşturan Han Çorba'nın bu yılki oranları da geçmiş yıllardaki geleneği bozmadı.

YÜZDE 60'A VARAN ZAM

Han Çorba, mevcut çalışanların maaşlarında da %30 ile %60 arasında zam yapacağını açıkladı. Bu oran, işletmenin emeğe ve emekçiye verdiği değerin en somut göstergelerinden biri oldu. Toplantının sonunda Han Çorba'nın Haziran ayının ilk haftası bir zam daha yapacağını duyurdu.

PRİM SİSTEMİ

Han Çorba çalışan motivasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla "Prim Sistemi" de yapıyor. Han Çorba'nın açıkladığı sisteme göre belirli ürün gruplarında ciro puanının %20 artışında 80.000 TL, performansın %25 artışında ise toplan 120.000 TL prim ödenecek.

ÖZEL GÜN PRİMLERİ

Çalışanların sadece ciro artışı değil, verimliliği de ödüllendiriyor. Pursaklar ve Batıkent şubeleri arasında birinci olan şubede çalışanlar arasında çekilecek kura ile 3 kişiye gram altın hediye edilecek. Ayrıca Han Çorba, Ramazan ayında ise çalışanlara toplam 100.000 TL değerinde alışveriş çeki, Şeker Bayramı'nda 40.000 TL, 1 Mayıs'ta 20.000 TL, Kurban Bayramı'nda 40.000 TL, 29 Ekim'de 20.000 TL prim, Anneler Günü ve Babalar Günü'nde ise hediyelerle çalışanların gönlünü kazanmayı başarıyor.

ÇALIŞANLARA ALTIN MOTİVASYONU

İşletme içerisinde motivasyonu artırmak amacıyla hayata geçirilen bir diğer uygulama ise gram altın hediyesi. Personelin verdiği oylarla belirlenen, çalışma disipliniyle dikkat çeken 5 çalışana gram altın hediye edildi.

3 YILI AŞANLARA VEFA PRİMİ

Han Çorba'da uzun yıllar emek verenlere de ''Vefa Primi'' sistemi uygulanıyor. 3 yılın üzerinde süreyle Han Çorba'da çalışan personeller arasından 3 ayda bir kurayla seçilecek kişiye toplamda 75.000 TL "Vefa Primi" ödemesi yapılacak.

"İŞ AHLAKI OLDUKÇA ZAM VE PRİMLERLE SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Geçmiş yıllarda da enflasyonun çok üzerinde yaptığı zamlarla Türkiye gündemine oturan Han Çorba, gerek maaş oranları, gerek prim sistemiyle sadece bir restoran değil; çalışan memnuniyetini merkeze alan, insan odaklı bir işletme olduğunu bir kez daha kanıtladı. Han Çorba'nın bu hamlesinin hizmet sektöründeki diğer işletmelere örnek olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu…

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

