Hamile kadın, eski kocası tarafından öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayet suçundan 20 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce tahliye olan eşi Murat Biçer (45) tarafından öldürülen 7 aylık hamile Serap Biçer (41), karnında yaşamını yitiren bebeğiyle toprağa verildi. Murat Biçer, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gasbettiği taksinin sürücüsünü bıçaklayarak öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı eşi Serap Biçer ile tartıştı. 8 ay önce cezaevinden çıkan Murat Biçer, 1 çocuğunun annesi ve 7 aylık hamile eşine satırla saldırdı. Biçer, başına ve vücuduna vurduğu satır darbeleriyle eşini öldürdü, evdeki 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından karnındaki bebeği de ölen Biçer'in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TORUNU İLE TESLİM OLDU

Polisin peşine düştüğü katil zanlısı Biçer, dün akşam saatlerinde torunu ile emniyete giderek teslim oldu. 5 yaşındaki torun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Sorguya alınan şüpheli Biçer, eşinin kendisini aldattığı için aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü. Katil zanlısı, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Otopsisi tamamlanan Serap Biçer'in cenazesi sabah saatlerinde Bolatlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Serap Biçer, yakınlarının gözyaşları arasında karnında ölen bebeğiyle birlikte toprağa verildi.