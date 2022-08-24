Hamile kadın beyin kanamasından öldü, karnındaki bebeği kurtarılamadı Güncel Haberler MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dengesini kaybedip, evinde düşen 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş (32), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti, karnındaki bebek de kurtarılamadı. MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dengesini kaybedip, evinde düşen 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş (32), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti, karnındaki bebek de kurtarılamadı. Olay, önceki gün kırsal Dalbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş, evde bir anda dengesini kaybedip, düştü. Eşi Ömer Karakuş'un hareketsiz halde bulduğu kadın, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşüp, başını yere vurduğu belirlenen Karakuş'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi altına alınan Karakuş, hastanede hayatını kaybetti. doktorların çabalarına rağmen Karakuş'un karnındaki bebeği kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Sümbül Güneş Karakuş'un cenazesi, bugün öğle vakti İmam Hüseyin Camii'nde kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci Turgutlu Güneş Güncel Haberler

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