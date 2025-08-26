Hamile Kadın Askeri Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hamile kadın, askeri helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü. TSK'ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025'te Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı. Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz."