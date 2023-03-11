Hamile Hazal'ı 97 bıçak darbesiyle öldürmüş

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe'nin (30) tutuklu yargılandığı davada, bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük'ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, Kadir Meşe'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmetti.

Olay, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Kadir Meşe'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmederek, Meşe'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.