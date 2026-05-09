Çorum'da 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Çorum'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Kiraz K., hamile olduğu tespit edilince cezası ertelenerek serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin fiziki takibi sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (31) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için götürüldüğü hastanede hamile olduğu belirlenen hükümlü, ilgili kanun gereği cezası ertelenerek cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
