Hamidiye Kışlası Müze Oluyor

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ile makamda görüşen Baz, Cizre'deki Hamidiye Kışlası'nın müze olarak hizmete gireceğini belirtti.

İşlek de Baz'a yapmış oldukları çalışmalar ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.