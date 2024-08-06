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Hamas, Yahya Sinwar'ı başkan olarak görevlendirdi

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Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar, İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi.

(ANKARA) - Hamas, İsmail Haniye'in öldürülmesinin ardından Gazze Lideri Yahya Sinwar'ı başkan olarak görevlendirdi.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar, İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi. Hamas'tan yapılan açıklamada Yahya Sinwar'ın hareketin siyasi bürosunun başkanı olduğu duyuruldu.

Yahya Sinwar kimdir?

Hamas'ın kurucu üyesi, 1962'de Gazzedeki mülteci kampında doğdu.Hamas'ın gölge lideri olarak anılıyordu. İzzettin Kassam Tugayları ve Hamas arasında köprü görevi görüyordu.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Haniye Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

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