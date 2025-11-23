Haberler

Hamas ve Mısır İstihbaratından Ateşkes Görüşmeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas Hareketi, Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile ateşkes anlaşmasına dair gelişmeleri görüşmek üzere bir heyet gönderdi. Görüşmelerde İsrail'in ihlallerinin durdurulmasının önemi vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi, kendilerinden bir heyetin Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Kahire'de görüştüğünü belirtti.

Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada, görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve anlaşmanın ikinci aşaması hakkında konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasını baltalama tehdidinde bulunan İsrail ihlallerinin durdurulmasının önemine işaret edildi.???????

Hamas heyetinde, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Konsey üyeleri Halid Meşal, Halil el-Hayya, Nizar Avadallah ve Zaher Cebbarin ile Siyasi Büro üyesi Gazi Hamed de yer aldı.

Tel Aviv, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasını, İsrailli esirlerin kalan naaşlarının teslim alınması şartına bağlarken, Hamas, Gazze'deki büyük yıkım nedeniyle sürecin zaman alacağına dikkati çekmişti.???????

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, hayatta olan 20 esiri ve ölenlerden toplam 28 esirden 27'sinin naaşını da teslim etmişti.

İsrail ise teslim edilen naaşlardan birinin esir İsraillilerden birine ait olmadığını ve bir başka naaşın ise daha önce teslim edilmiş birine ait naaşın parçaları olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.