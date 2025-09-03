Hamas ve İslami Cihad, Gazze'de İsrail Askeri Araçlarını Vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne giren İsrail askeri araçlarını vurduklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail askerlerinin ve araçlarının toplu halde bulunduğu bir alanın havan mermileriyle vurulduğu belirtildi.

Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Selahaddin Camii yakınlarında dün İsrail'e ait bir D9 askeri buldozerinin Yasin 105 tanksavar füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Kudüs Seriyyeleri ise tünelden çıkan direnişçilerin bir İsrail aracını hedef aldığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, Kassam Tugayları ile işbirliği halinde Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail'e ait Eitan tipi bir zırhlı personel taşıyıcının Kornet tipi güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.