Hamas ve Diğer Gruplardan İsrail'e Tepki: Esir Serbest Bırakılmasına Engel Oluyor

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail yönetiminin çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını engellediğini, buna rağmen Gazze'deki soykırımın durması için anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı.

İsrail Adalet Bakanlığının ateşkes kapsamında serbest bırakılması beklenen müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinlinin isimlerini yayımlaması ancak bu listede Hamas tarafından serbest bırakılması istenen isimlerin yer almamasına tepki geldi.

Mısır'da İsrail ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelere katılan Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Tüm kadın ve erkek esirlerin ve ulusal hareketin esir liderlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettik, ancak İsrail her zamanki gibi önemli sayıda tutuklunun serbest bırakılmasını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkesi baltalamaya dönük bu hamlelerine rağmen direniş gruplarının, Filistin halkına yönelik soykırımın durması için anlaşmayı uygulamayı sürdürmeyi tercih ettiği belirtildi.

"Onlardan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistinli esir ve tutukluların direniş gruplarının ulusal önceliği olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Ulusal birlik çağrısının yinelendiği açıklamada, bu amaçla Mısır'ın da desteğiyle ateşkesten sonra Filistinlilerin ortak bir tavır alması için acil ve kapsamlı bir ulusal toplantı düzenlenmesi üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yabancı vesayetin kesinlikle reddedildiği, Gazze'nin yönetim şeklinin ve kurumlarının çalışma prensiplerinin Filistin'in iç meselesi olduğu vurgulandı.

Kahraman direniş güçlerine ve ateşkes sürecindeki ara bulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, ABD'ye de anlaşmanın tüm maddelerinin uygulamasının garanti edilmesi için baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail'in müzakere sürecini baltalama ve anlaşmayı engelleme yönündeki ısrarlı girişimlerine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı uzatma gayesine rağmen Filistin müzakere heyetinin, halkın soykırımın durması yönündeki taleplerine odaklandığı ve böylelikle bu sürecin ilk aşamasını uygulama konusunda bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

İsrail Adalet Bakanlığı, ateşkes kapsamında serbest bırakılması beklenen müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinlinin isimlerini yayımlamıştı. Ancak Hamas'a bağlı "Esirler Basın Bürosu" listeyle ilgili bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

İsrail tarafından yayımlanan listede, Hamas'ın serbest bırakılmalarını özellikle istediği "Mervan el-Bergusi, Ahmed Sadat, Abdullah el-Bergusi, Hasan Selame ve Abbas es-Seyyid İbrahim Hamid" gibi isimlerin yer almaması dikkati çekmişti.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmişti.

İsrail'in, esir takası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de alıkonulan 1700 Filistinliyi serbest bırakması öngörülüyor.