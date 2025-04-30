Hamas, UNRWA'ya Destek Çağrısında Bulundu

Hamas, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail tarafından hedef alınmasına tepki göstererek Ajansa desteğe devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamas "İşçi Bayramı" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Bu yılki bayramın İsrail'in zulüm, kuşatma, ırkçılık yaptığı, en temel insan haklarını engellediği Filistin halkı aleyhinde tırmanan saldırıların gölgesinde geçirildiği belirtildi.

Hamas, UNRWA'nın İsrail ile destekçileri tarafından hedef alınmasını da reddettiğini yineledi.

İsrail'in UNRWA'yı hedef almasının Filistin halkını yerinden etme ve köklerinden koparma suçlarına tanıklığının ortadan kaldırılması için bir girişim olduğu kaydedilen açıklamada Hamas, tüm ülkelere "sorumluluğunu ve insani rolünü yerine getirebilmesi için UNRWA'yı desteklemeye devam etme" çağrısında bulundu.

İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları UAD'de

İsrail Meclisinin 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmesi ve 31 Ocak 2025'te Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı (UAD) danışma görüşü duruşmalarında, 39 ülkenin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM sunum yapacak.

Türkiye görüşünü 30 Nisan'da sunacak, duruşmaların tamamı ise 2 Mayıs'ta sona erecek. Danışma görüşüne ilişkin yazılı beyanda bulunan İsrail, sözlü duruşmalarda yer almayacak.

Süreç, sözlü sunumların ardından Divan yargıçlarının danışma görüşünü hazırlamak için müzakereye başlamasıyla devam edecek.

UAD, danışma görüşlerini genellikle 4 veya 6 aylık sürede açıklıyor.