Haberler

Hamas, Uluslararası Toplumdan İsrail'e Baskı Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes anlaşmasına uyması için uluslararası topluma baskı yapması gerektiğini vurguladı. Son günlerde yaşanan hava saldırılarında 104 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes anlaşmasına tam olarak uyması için uluslararası topluma baskı çağrısında bulunarak, İsrail'in "yeni bir gerçeklik" dayatmasına izin verilmeyeceği vurgusunda bulundu.

Hamas, İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hava saldırılarının ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Gazze halkımıza yönelik hain saldırıların tırmanması, İsrail'in ateşkes anlaşmasını baltalama ve ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun faşist hükümetine suçlarını sürdürmesi için siyasi bir kılıf sağlayan ABD, suç ortaklığı altında yeni gerçeklikler dayatma niyetini açıkça ortaya koyuyor." ifadesi yer aldı.

ABD yönetiminin İsrail'e karşı taraflı tutumunun, Filistinli kadın ve çocukların kanının dökülmesine fiili bir ortaklık teşkil ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun İsrail'in saldırganlığının devamını doğrudan teşvik ettiğini vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in "bu tehlikeli gerilimden", bunun sahadaki ve siyasi sonuçlarından, ayrıca "Trump planını" ve ateşkes anlaşmasını engelleme girişiminden tamamen sorumlu olduğu belirtildi.

Tüm fraksiyonlarıyla birlikte Filistin direnişinin anlaşmaya bağlı kaldığına işaret edilen açıklamada, direnişin, "düşmanın ( İsrail ) silah gücüyle yeni gerçeklikler dayatmasına izin vermeyeceği" vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca, arabulucular ve garantör ülkeler, saldırıların durdurulması konusunda tüm sorumluluklarını üstlenme ve İsrail hükümetine katliamlarını sonlandırması ile anlaşma şartlarına tam olarak uyması için derhal baskıda bulunma çağrısı yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.