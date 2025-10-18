Hamas, Uluslararası Kızılhaç'a Teslim Ettiği İsrailli Esirin Cesedinin Kimliğini Açıkladı

Haberler

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği 75 yaşındaki Eliyahu Margalit'in cesedinin kimliğini belirledi. Margalit'in ailesine, cenazesinin gömülmek üzere İsrail'e getirildiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından, 75 yaşındaki İsrailli esir Eliyahu Margalit'in ailesine, cenazesinin gömülmek üzere İsrail'e getirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Margalit'in 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyindeki Nir Oz yerleşim yerinde öldürüldüğü ve cenazesinin Gazze'ye götürüldüğü iddia edildi.

Hamas, Margalit'in ölümüne ilişkin bilgi vermezken, daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığı belirtilmişti.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esirlere ait cesetlerin sayısı 10'a çıkarken, ölen 28 esirden 18'inin cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
