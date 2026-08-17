Hamas'tan Trump'ın Gazze çağrısına destek

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yapan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, hareketin Trump'ın çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun ABD Başkanı'nın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecine bağlılığın sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Kasım, Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanmasını güvence altına almak amacıyla İsrail hükümetine baskı yapması ve varılan anlaşmaya uymaya zorlaması çağrısında bulundu.

Üzerinde mutabakata varılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, tarafların taahhütleri ve gelecek aşamanın uygulanmasına ilişkin mekanizmalar konusunda anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde ateşkes sürecinin tamamlanması açısından temel bir adım olacağını vurgulayan Kasım, anlaşmanın tüm unsurlarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e verdiği röportajda Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etmişti.

Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yaptığı bölge turu kapsamında Mısır'da üst düzey Hamas yetkilileriyle "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kushner, Mısır'daki görüşmelerin ardından Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA