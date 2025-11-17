Haberler

Hamas'tan Uluslararası Topluma Acil Harekete Geçme Çağrısı

Hamas, Gazze'de derinleşen insani kriz nedeniyle uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu. İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü ihlallerin sağlık sistemini çökerteceği ve sivillerin insani yardım alamadığı belirtildi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü ihlaller nedeniyle derinleşen insani felakete dikkati çekerek uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizin derhal sonlandırılması için uluslararası toplumun, bölge ülkelerinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze halkının iki yıldır devam eden soykırım nedeniyle gıda, ilaç, temiz su, çadır ve barınma malzemelerine erişimden mahrum kaldığı, sağlık sisteminin ise neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, kış koşulları ve yoğun yağışların siviller üzerindeki tehdidi artırdığı vurgulanarak, işgalci İsrail'in anlaşmayı ihlal etmekten, saldırılarını sürdürmekten ve insani yardımların girişini engellemekten sorumlu olduğu ifade edildi.

İsrail'e karşı uluslararsı baskılar artırılmalı

"İşgalci İsrail saldırılarını sürdürerek savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmayı defalarca ihlal etti. Geçiş noktalarını kapalı tutarak insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelledi." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu uygulamalarından dolayı "tam sorumluluk taşıdığı" vurgulandı.

Anlaşmanın tarafı olan garantör ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'e karşı baskının artırılması, insani protokolün eksiksiz uygulanması, özellikle de Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılarak gıda, ilaç, çadır ve acil barınma malzemelerinin Gazze'ye girişinin sağlanması istendi.

Hastaların çıkışına ve sivillerin iki yönlü hareketine izin verilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve acizliğinin, Gazze'deki insani felaketi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Gazze'deki siviller için sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım akışı sağlanmadan, barınma ihtiyacı karşılanmadan ve geçişler için sınır kapıları açılmadan insani felaketin sona erdirilmesinin mümkün olmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
