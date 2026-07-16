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Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu

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Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, ateşkes anlaşmasının garantörü ülkeler ve arabuluculara saldırıların durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu. Açıklamada, en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, bunun durdurulması için arabulucu ülkeler ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü, sabah saatlerinden itibaren düzenlenen bombardımanlarda en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de saldırılar ve abluka altında yeni bir fiili durum oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, arabulucular ile ateşkes anlaşmasının garantörü ülkelere, hukuki ve siyasi sorumlulukları çerçevesinde harekete geçerek saldırıların durdurulması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes kapsamındaki taahhütlerine uymasının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın açıklamasında, dünya genelindeki destekçilere Filistin halkıyla dayanışma eylemlerini artırmaları, İsrail ve destekçileri üzerinde baskı kurmaları ve İsrail'e yönelik kapsamlı boykot uygulanması için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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