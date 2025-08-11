Hamas'tan İsrail'in Gazetecilere Yönelik Suikastına Sert Tepki

Hamas, İsrail'in Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu beş gazeteciyi doğrudan hedef alarak katletmesini "faşist işgal ordusunun cani bir suikastı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci faşist ordunun Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile foto muhabirleri İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel'i hedef alarak katletmesi faşizm ve suç sınırlarını aşan bir vahşettir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci Nazi ordusunun soğukkanlılıkla öldürdüğü gazetecilerin sayısının 232'ye yükseldiği, bunun, dünyada herhangi bir savaşta gazetecilere yönelik en geniş çaplı hedef alınma olduğu belirtildi.

Eş-Şerif'in, özgür gazetecilik anlayışının ve işgalin dayattığı açlık politikasını dünyaya belgeleyen önemli simgelerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de gazetecilerin sürekli hedef alınması, dünyaya gönderilen bir terör mesajıdır. Uluslararası değerler ve hukuk sisteminin çöküşünün işaretidir. Uluslararası sessizlik ise işgali gazetecileri öldürmeye teşvik etmektedir."

Açıklamada, İsrail ordusu sözcülerinin gazetecilere yönelik sürekli tehditlerinin, özellikle eş-Şerif ve Kurayka'nın hedef alınmasının, mesleki görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla yapıldığına dikkati çekildi.

Söz konusu tehditlerin korkunç bir katliama dönüştüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu, faşist işgal ordusunun cani bir suikastıdır. Bu durum terörist işgalci yapının faşist karakterini ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma bu insanlık dışı suçları kınama çağrısında bulunuldu ve İsrail'in uluslararası hukuk ile insan hakları ihlallerine derhal son vermesi istendi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.