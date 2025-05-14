Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi

Hamas'tan İsrail'e Soykırım Suçlaması

Hamas'tan İsrail'e Soykırım Suçlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye karşı uyguladığı ablukayı, 'tam teşekküllü bir soykırım suçu' olarak tanımladı ve uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye karşı aç bırakmayı silah olarak kullanarak "tam teşekküllü bir soykırım suçu" işlediğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin 70 günden fazladır sıkı abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç, su ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarının tümünün girişini engellediği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye aralıksız sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı olarak Filistinlilere karşı zorla aç bırakmayı da silah olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bu duruma son verilmesi için uluslararası toplumun ve Arap ülkelerinin acilen müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

"İsrail ordusunun tüm dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirdiğini" vurgulayan Hamas, şunları kaydetti:

"Aç bırakmayı 2 buçuk milyondan fazla insana karşı bir silah olarak kullanan Siyonist düşman, Birleşmiş Milletlerin, insani yardımların girişi ve geçişlerin açılması yönünde defalarca çağrıda bulunan diğer örgütlerinin ve uluslararası toplumun iradesine açıkça meydan okuyor."

Uluslararası sessizliğin "utanç verici" olduğuna işaret edilen açıklamada, savaşı ve kıtlığı durdurma konusundaki yetersizliğin, uluslararası sistemin başarısızlığını gösterdiği aktarıldı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 5 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine sınırlı yardım girişine izin verme kararı almıştı. Bu girişim, Refah'a saldırı ve bölge halkının kuzeye zorla göç ettirilmesini kapsayan bir planın parçası olarak değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in yardımları, sivilleri yerlerinden etmek için "tuzak" olarak kullandığı uyarısında bulunmuş ve Gazze'de yardım dağıtımında bir başarısızlık olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

'Fenerbahçe'ye döner misiniz' sorusuna bomba cevap
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.