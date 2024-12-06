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Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı

Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
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Orta Doğu'da kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de 50 İsrail askerini yüksek patlayıcılı mayınla hedef aldıklarını duyurdu. İsrail ordusundan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Tel el-Heva Mahallesi'ndeki el-Felah Camii yakınında 50 askerden oluşan siyonist piyade kuvvetini, yüksek patlayıcılı mayınla hedef aldık." ifadelerine yer verildi. Açıklamada başka detaya yer verilmedi. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas'tan İsrail Askerlerine Yüksek Patlayıcılı Saldırı İddiası

GAZZE'DE 45 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
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Okullarda yeni dönem! Kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı
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