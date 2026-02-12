Haberler

Hamas: Abdullah el-Bergusi'ye yönelik saldırı, İsrail'in esirlere karşı sistematik vahşetini yansıtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas yöneticisi Abdurrahman Şedid, Gilboa Hapishanesi'nde lider Abdullah el-Bergusi'ye yapılan saldırıyı kınayarak, bu olayın İsrail'in Filistinli esirlere karşı uyguladığı vahşetin bir örneği olduğunu ifade etti.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, Gilboa Hapishanesi'nde tutulan lider Abdullah el-Bergusi'nin saldırıya uğraması ve darbedilerek yaralanmasının, cezaevi idaresinin esirlere karşı uyguladığı vahşetin boyutunu ortaya koyan bir suç olduğunu belirtti.

Şedid, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde esir tutulan Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bergusi'ye yönelik "suç niteliğindeki" saldırıyı kınayan Şedid, bunun İsrail'in Filistinli esirleri kasıtlı olarak hedef aldığını ve hayatlarını tehlikeye attığını, hatta öldürmeye kadar varan bir sürecin parçası olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

Şedid, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik aç bırakma politikası, tıbbi ihmal ve en temel haklardan mahrum bırakma gibi uygulamalarına da dikkati çekti.

Bergusi'ye yönelik saldırının, cezaevlerindeki binlerce esirin maruz kaldığı tecrit, baskı, baskınlar ve kötü muamelenin bir örneğini oluşturduğunu belirten Şedid, Filistinli esirlere yönelik işlenen tüm bu suçların, uluslararası toplumun ciddi bir tepki ortaya koyamaması ve İsrail cezaevi idarelerini daha da ileri gitmeye teşvik eden "şüpheli bir küresel sessizlik" ortamında gerçekleştiğini belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'nin, esir tutulduğu İsrail Gilboa Hapishanesi'ne düzenlenen baskın sırasında darbedildiği ve yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı