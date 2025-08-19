Hamas'tan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Hamas, uluslararası topluma, "soykırımla eş zamanlı halkın açlığa mahkum edildiği Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması ve insani yardımların girişi konularında İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Hamas, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu günün İsrail'in 22 aydan uzun süredir iki milyondan fazla Filistinliye karşı artırarak yürüttüğü soykırım ve açlığa mahkum etmesinin gölgesinde anıldığına işaret edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM kararlarını ve uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması çağrılarını umursamamaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'deki sağlık sektörünü yıkmak için ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemekte ısrar ettiği de aktarıldı.

Hamas, dünya ülkelerine ve hükümetlerine "Gazze'deki soykırımın durdurulması, Netanyahu başta olmak üzere işgalci liderlerin yargılanması, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden İsrail varlığının izole edilmesi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve açlığa mahkum etme suçunun sonlandırılması çabalarının aktif hale getirilmesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım tedarikinin engellemesi, aç bırakma politikasını sürdürmesi ve İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktaları aracılığıyla yaptığı katliamların yansımalarının sorumluluğunun doğrudan ABD yönetimine ait olduğu kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi yaralandı.