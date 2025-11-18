Haberler

Hamas'tan BMGK Tasarısına Sert Tepki: Uluslararası Vesaiyet ve Filistin Hakları

Güncelleme:
Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ABD tasarısının, Gazze'deki Filistinlilerin haklarının gerisinde kaldığını ve uluslararası vesayeti dayattığını belirtti. Tasarıda öngörülen Barış Kurulu ve uluslararası güçlerin rolünün Filistinlilerin kendilerini belirleme hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Hamas, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören tasarının, uluslararası vesayeti ve İsrail'in savaşla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığını belirtti.

Hamas'tan, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD tasarısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu tasarının, 2 yıl boyunca İsrail'in benzeri görülmemiş suçlar işlediği ve soykırım uyguladığı Gazze'deki Filistinlilerin siyasi ve insani talep ve haklarının çok gerisinde kaldığı ifade edildi.

Kararın, uluslararası vesayeti ve İsrail'in soykırımla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığı ayrıca Gazze'yi diğer Filistin coğrafyasından ayırdığı, Filistinlileri "self determinasyon ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurma" hakkından mahrum ettiği kaydedildi.

İşgale karşı direnişin uluslararası kanunlarca güvence altına alınmış meşru bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin direniş güçlerinin elindeki silahın işgalin bir sonucu olduğu ve bu konunun "işgalin sona ermesini, Filistin devletinin kurulmasını ve self determinasyon hakkını garanti eden" siyasi bir süreçle bağlantılı bir iç mesele olduğu dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Direnişi silahsızlandırmak da dahil olmak üzere Gazze'de uluslararası bir güce görev atfetmek ve rol biçmek, bu gücün tarafsızlığına gölge düşürür ve onu da işgalcinin safında çatışmanın tarafı kılar. Kurulacak herhangi bir uluslararası güç, ateşkesi izlemek için sadece sınır hattında olmalıdır. BM'nin denetimi altında ve Filistinli kurumlarla koordinasyon halinde olmalı, halkımızı ve direniş güçlerini denetleyen bir güvenlik gücüne dönüşmeden yardım akışını sağlamak için çalışmalıdır."

Açıklamada, sınırların açılması, insani yardımlar ve Gazze'deki "felaketzedelere" yardımın temel bir hak olduğuna, politize edilemeyeceği ve şantaj unsuru olarak kullanılamayacağına işaret edildi.

Son olarak açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya uluslararası hukuku ve insani değerleri gözetme, Gazze ve Filistin davası için adaleti sağlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
