Hamas'tan Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına Yanıt

Hamas, Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını açıkladı ve direnişin süreceğini vurguladı.

Hamas, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki artan saldırıları, halkımızın topraklarındaki direnişini ve kararlılığını kıramayacaktır. Bu saldırılar, işgalin suçlarına karşı Batı Şeria'da öfkenin yayılmasına yeni bir kıvılcım oluşturacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki "süregelen siyonist suçların", son iki yıldır Gazze Şeridi'nde işlenen "soykırımın" devamı olduğu belirtilerek "Bu suçlar, sabırlı halkımızı korkutamayacak. Aksine işgal ve yerleşimci gruplar için bir felakete dönüşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin toprak işgali yapanlara ve orduya verdiği desteğe dikkati çekerek Filistin halkına Batı Şeria'daki köy, kasaba ve kentlerde "saldırılara karşı halk hareketlerini sürdürme ve direnişi güçlendirme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
