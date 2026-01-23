Haberler

Hamas: Barış Kurulu'nu, İsrail'i Gazze'deki ateşkes ihlallerine son vermeye zorlamaya çağırıyoruz

Güncelleme:
Hamas, Barış Kurulu'na çağrıda bulunarak, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi durdurması ve bölgeye yardım malzemelerinin girişine izin vermesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, ateşkesin ihlali sonucu 484 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1297 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamas, Barış Kurulu'na, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi bırakmaya ve bölgeye yardım ve barınma malzemelerinin girişine izin vermeye zorlaması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Konseyi'ni işgalin ihlallerini durdurma sorumluluğunu üstlenmeye ve başta yardım ve barınma malzemelerinin girişi, yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması olmak üzere anlaşmanın şartlarına uymaya zorlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, devam eden suçları durdurmak için herhangi bir gerçek baskı olmaması dolayısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu 484 kişinin yaşamını yitirdiği, 1297 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, Amerikan düzenlemeleri ve garantileri doğrultusunda açıklananların aksine, ateşkes şartlarını aralıksız ihlal etmeye, Ulusal Komite'nin çalışmalarını aksatmaya ve engellemeye çalıştığı bir dönemde, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
