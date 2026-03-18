Haberler

Hamas, Laricani'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları bölgede istikrarı tehdit eden bir suç olarak nitelendirildi.

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.

İran makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin, 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz

Netanyahu İran'ı açık açık uyardı: Sizi izliyoruz
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti