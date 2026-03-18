Hamas, Laricani'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.

İran makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin, 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla öldüğünü açıklamıştı.