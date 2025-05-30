Hamas'tan ABD'nin Ateşkes Teklifine Eleştiri

Hamas'tan ABD'nin Ateşkes Teklifine Eleştiri
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Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze için önerdiği yeni ateşkes teklifinin ölümler ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirtti. Naim, teklifin savaşın ve kıtlığın durdurulması konusundaki taleplerini karşılamadığını ifade etti.

(ANKARA )-Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, ABD tarafından önerilen yeni ateşkes teklifinin ölümlerin ve kıtlığın devam etmesi anlamına geldiğini, savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebini karşılamadığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze'de geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında Perşembe günü birçok basın kuruluşuna verdiği demeçte İsrail'in ABD'nin ateşkes teklifine verdiği  cevabın "özünde ölüm ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini" belirtti.

Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" diyen Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşke teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini dile getirdi. Naim, Hamas'ın  tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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