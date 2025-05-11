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Hamas'tan ABD ile Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama

Hamas'tan ABD ile Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama
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Hamas, ABD yönetimiyle yaptığı görüşmede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişinin kolaylaşması için ilk adım olarak ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Ayrıca, Gazze'nin idaresinin bağımsız bir yapıya bırakılması konusunda da hazır olduklarını belirtti.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD- İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD- İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı.

Hamas açıklamasında, "yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için" hazır olduğunu vurguladı.

Hamas hareketi, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda, Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan İsrailli esir Alexander'ı Başkan Donald Trump'ın bölgeyi ziyareti sırasında iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakabileceğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın toplantıya katılan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Netanyahu, Hamas'ın ABD vatandaşı İsrailli esir Idan Alexander'ın serbest bırakılma ihtimalini "memnuniyetle" karşıladı.

KAN'ın haberinde, İsrailli esir Alexander'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin yeniden başlaması karşılığında serbest bırakılacağı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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