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Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail basınındaki saldırı iddialarını asılsız buldu

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Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail basınında Hamas'ın 7 Ekim'e benzer saldırı tehdidinde bulunduğu iddialarını asılsız saydı ve Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu söyledi. Kasım, arabuluculardan İsrail ihlallerine son verilmesini isterken iddiaların seçim malzemesi olmasına karşı uyardı.

Hamas, İsrail'e 7 Ekim'dekine benzer bir saldırı düzenleyeceği iddialarının asılsız olduğunu ve ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Yedioth Ahronoth gazetesinin, "Hamas'ın, bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi aracılığıyla 7 Ekim'e benzer bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu yönündeki" iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail basınındaki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Kasım, Hamas'ın ateşkese riayet ettiğini dile getirdi.

Kasım ayrıca, arabuluculardan İsrail'in ihlallerinin son bulması ve ateşkesin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin teminat altına alınması için harekete geçmelerini istedi.

Kasım, İsrail'in bu iddialarına çanak tutulması ve bunların seçim yarışında malzeme yapılması tehlikesine karşı uyardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yayınladığı haberde, "Hamas'tan üst düzey yetkililerin, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov aracılığıyla İsrail'e 'benzeri görülmemiş bir uyarı mesajı' ilettiklerini ve bu mesajda 7 Ekim'dekine benzer bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını ifade ettiklerini" öne sürdü.

Haberde, Hamaslı yetkililerin, geçen hafta bu mesajı Alakbarov'a, onun da dün İsrail'in Filistin Topraklarındaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü Yoram Halevi'ye ilettiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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