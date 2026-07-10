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Hamas Sözcüsü Kasım'ın İsrail'in aracına düzenlediği saldırıdan kurtulduğu belirtildi

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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze'de İsrail'in aracına düzenlediği hava saldırısından kurtulurken koruması hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım'ın, Gazze Şeridi'nde İsrail'in aracına düzenlediği hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun Gazze'deki bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Kasım'ın aracını hava saldırıyla hedef aldı.

Kasım'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, korumasının ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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