Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal, Esed'in devrilmesinden çok mutlu olduklarını söyledi

Güncelleme:
Hamas'ın yurt dışı sorumlus Halid Meşal, Suriye halkının devrimi sonucu Beşşar Esed rejiminin yıkılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Meşal, bölgedeki tehlikelere ve Hamas’ın ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Suriye halkının gerçekleştirdiği devrimle Beşşar Esed rejiminin yıkılmasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Meşal, Suriye halkının elde ettiği özgürlük dolayısıyla büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Meşal, "Bugün bölgedeki bütün ülkeler için bir tehlike söz konusudur. Bakın, İsrail bugün Suriye'de, Lübnan'da neler yapıyor? Az önce Suriye'den bahsettin; onu da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Esed rejimi ile daha önce ilişkileri bulunduğuna işaret eden Meşal, "Ancak kriz ortaya çıktığında rejimle anlaşmazlık yaşadık ve Suriye'den çıktık. Biz birine bağlı değiliz; değerlerimiz ve ilkelerimiz var. Bize yardım edene 'teşekkür ederiz' deriz, ama birinin aldığı yanlış pozisyonda onun yanında yer almayız." dedi.

Suriye'deki yeni yönetime dair düşünceleri sorulması üzerine Meşal, şu yanıtı verdi:

"Biz, Suriye halkının elde ettiği özgürlükten dolayı çok mutluyuz. Bu arada bugün bunun (devrimin) yıl dönümünü kutluyorlar. Ayrıca Hamas'ın ilk ortaya çıkışının da aralık ayında olduğunu hatırlatayım. Suriye halkının gerçekleştirdiği şeyden dolayı oldukça mutluyuz."

Meşal, bölgedeki tüm Arap halklarının özgürlük, onur ve insanca bir yaşam sürme hakkı bulunduğunu vurguladı.

Hamas'ın bulunduğu ülkelerle ilişkilerine dair ise Meşal, "Biz devletlerin işlerine müdahalede bulunmayız. İnsanların deneyimlerine ilişkin 'yanlış yaptılar' gibi bir şey söylemeye hakkımız yok çünkü biz insanların başında yargıç değiliz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının "Müslüman Arap halklarının bir parçası" olduğunu, Arapları ilgilendiren meselelerin genel olarak Filistinlileri de ilgilendirdiğini belirten Meşal, "Her halk kendi işiyle meşguldür, ancak genel durum ve sıkıntılar bizleri bir araya getirir. Ama hiç kimse diğer ülkelerin iç işlerine karışmaz, müdahalede bulunmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
