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Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu Açıklaması

Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu Açıklaması
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Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, "Şu an Gazze'nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır.

Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, "Şu an Gazze'nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır." dedi.

Isparta'da Büyük Gazze Buluşması kapsamında etkinlik düzenlendi. İyaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, katılımcılar Gazze için slogan attı.

Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaralıların yaralı olanları tedavi ettiğini ve yetimlerin de başka yetimlerin başını okşadığını söyledi.

Gazze'de çocukların çamurların üzerinde uyuduğuna dikkati çeken Suheyl el-Hindi, "583 gündür Gazze'de soykırım devam ediyor. Bu süre zarfında Gazze üzerine havadan, karadan denizden yaklaşık 100 bin ton patlayıcı atıldı bu da yaklaşık Hiroşima'ya atılan nükleer patlayıcıların beş katı demektir." dedi.

Gazze'de şu ana kadar 62 binden fazla kişinin şehit olduğunu belirten Suheyl el-Hindi, "130 binin üzerinde yaralımız var, bu 130 bin yaralının yarısı uzuvlarını kaybetmiş, hayati tehlikesi olan kardeşlerimizdir. Şu an işgal rejimi Gazze'de camileri, okulları, üniversiteleri, kiliseleri halkın kullanmış olduğu alanları, evleri mahalleleri ve şehirleri tarumar etti. İşgal rejiminin saldırıları sonucu enkaz altında kalan yavrularımız, yaşlı amcalarımız, annelerimiz, bacılarımız enkazdan çıktıkları zaman yaptıkları ilk şey şahadet parmaklarını kaldırarak şu sözleri söylüyor. 'Eğer bu yaşadıklarımız Mescid-i Aksa içinse, Allah'ın dini içinse, bu mübarek topraklar içinse bu bedelleri ödemeye hazırız ve bu bedeller bizler için çok basit bedellerdir'."diye konuştu.

Suheyl el-Hindi, "Şu an Gazze'nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır" ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, yazar İhsan Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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