Hamas, Refah'daki Saldırılarla Bağlantısını Reddetti

Güncelleme:
Hamas, İsrail askerlerine yönelik Refah kentinde yapılan saldırılarla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu ve ateşkes anlaşmasına sadık kaldıklarını belirtti. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının ateşkes ihlaline neden olduğuna dikkat çekilerek, arabulucu ülkelere baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.

Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef almış, saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
