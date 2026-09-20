Haberler

Hamas, Netanyahu'nun Burak Duvarı baskınını Mescid-i Aksa'ya saldırı olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Netanyahu'nun dün akşam bakanlar ve binlerce İsrailliyle Burak Duvarı Meydanı'na baskınını 'tehlikeli tırmanış ve Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne saldırı' diye nitelendirdi. Filistinlilere Aksa'da nöbet, Arap ve İslam dünyasına Kudüs için sorumluluk çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan "Burak (Ağlama) Duvarı Meydanı'na baskın" düzenlemesini, "tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün akşam bazı bakanlar ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailliyle birlikte yoğun güvenlik önlemleri altında Burak Duvarı Meydanı'na baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Bunun "Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı ve Filistin halkının, Arap ve İslam dünyasının duygularına yönelik bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarının yanı sıra Yahudilere ait dini ritüellerinin ve kutsal mekanın altındaki kazıların "mekanın kimliğini değiştirmeyi veya özelliklerini silmeyi başaramayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Düşmanın yaptığı kazılar, gösteriler ve kışkırtıcı açıklamalar ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturma girişimleri, kutsal mekanlarımız üzerinde kendisine herhangi bir hak vermeyecektir." denildi.

Hamas ayrıca Filistinlilere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut durumunu ve kimliğini değiştirme girişimlerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'ya gitme ve burada nöbet tutma çağrısı yaptı.

Arap ve İslam dünyasına da Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda sorumluluklarını yerine getirme ve "İslami kutsal mekanlarda yeni bir durum oluşturma girişimleriyle mücadele etme" çağrısında bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, dün akşam Netanyahu ile bazı İsrailli bakanların Burak Duvarı Meydanı'na baskın düzenlediğini, İsrail güçlerinin ise "işgal altındaki Burak Duvarı'na giden İsraillileri korumak amacıyla Eski Şehir'i askeri kışlaya çevirdiğini" bildirmişti.

Valilik, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin de işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Vadi Caddesi üzerinden Burak Duvarı Meydanı'na girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu