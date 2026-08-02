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Hamas: Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerilimi tırmandırması, uzlaşmayı ve ateşkesi bozmayı hedefliyor

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Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerilimi tırmandırma politikalarının, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak amacıyla ABD yönetimiyle varılan mutabakatları engellemeyi hedeflediğini belirtti.

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerilimi tırmandırma politikalarının, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak amacıyla ABD yönetimiyle varılan mutabakatları engellemeyi hedeflediğini belirtti.

Hamas, İsrail'in varılan anlaşmaya rağmen Gazze Şeridi'nin birçok noktasına düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde gerilimi kasıtlı olarak tırmandığına dikkati çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist (İsrail) rejiminin sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği, 18'den fazla vatandaşın şehit olmasına ve ailelerin nüfus kütüğünden tamamen silinmesine yol açan gözü dönmüş saldırılar, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin kasten tırmandırdığı bir süreçtir."

İsrail'in bu adımlarının amacının "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak üzere ABD yönetimi dahil olmak üzere arabulucularla varılan mutabakatları baltalamak" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun açıklanan anlaşmaya rağmen sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk biri anne karnında bebek olmak üzere 18'e yükseldi.

Kaynak: AA
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