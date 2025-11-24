Haberler

Hamas Lideri Hayye: 'Aksa Tufanı, Siyonist Anlatıyı Kırdı'

Güncelleme:
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, 'Aksa Tufanı' operasyonunun dünya genelinde Filistin meselesine bakışı köklü bir şekilde etkilediğini ve siyonist anlatıyı zayıflattığını belirtti. Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen toplantıda konuşan Hayye, uluslararası dayanışmanın genişlediğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, "Aksa Tufanı" operasyonunun küresel kamuoyunun bilincinde tarihi bir dönüşüm yarattığını ve siyonist anlatının kırılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Hayye, Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen Cemaat-i İslami genel toplantısına video mesaj yoluyla katıldı.

Konuşmasında Hayye, "Aksa Tufanı, dünya genelinde Filistin meselesine bakışı köklü biçimde etkiledi ve siyonist anlatıyı zayıflattı." dedi.

Pakistan'a ve halkına duyduğu takdiri dile getiren Hayye, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın "Filistinlilerin toprak hakkını tanıyan ve işgalin hiçbir parçasına meşruiyet vermeyen" duruşuna dikkati çekti.

Filistin'in "İslam ümmetinin vakıf toprağı" olduğunu ifade eden Hayye, Pakistan'dan tarihi sorumluluk üstlenerek Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesine daha güçlü destek vermesini istedi.

"Aksa Tufanı, uluslararası dayanışmayı genişletti. Ümmetin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında birlik kapısını da araladı." diyen Hayye, İsrailli yetkililerin 7 Ekim'i "ülkenin en büyük istihbarat ve askeri başarısızlığı" olarak nitelediğini hatırlattı.

Filistin halkının ve direnişin, Tel Aviv'in savaşın başından bu yana ilan ettiği hedefleri boşa çıkardığını söyleyen Hayye, Hamas'ın İsrail'i tanımayacağını bir kez daha açıkça dile getirdi.

İslam dünyasına, hayır kurumlarına ve alimlere seslenen Hayye, "Filistinlilerin direnişini destekleme, Gazze'nin yeniden inşasını hızlandırma ve ümmet adına bir kale olarak ayakta kalmasını sağlama" çağrısı yaptı.

Son olarak Hayye, Mescid-i Aksa'nın sürekli baskınlara ve zamansal-mekansal bölme girişimlerine maruz kaldığı uyarısında bulundu.

Hamas, Lahor'daki toplantıya Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Mervan Ebu Ras başkanlığındaki bir heyetle katıldı. Etkinlikte Pakistan Cemaat-i İslami lideri Hafız Naimurrahman, teşkilat yöneticileri, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali el-Karadaği ile 42 ülkeden önde gelen isimler ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen 60 binden fazla katılımcı yer aldı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
